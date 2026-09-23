Гари Линекер объяснил отказ от сотрудничества с ФИФА и встречи с Путиным перед ЧМ-2018

Бывший нападающий сборной Англии и известный телеведущий Гари Линекер заявил, что осознанно отказался от сотрудничества с ФИФА. По его словам, руководство организации настаивало на его встрече с президентом России Владимиром Путиным во время жеребьёвки чемпионата мира 2018 года в Москве. В рамках мероприятий ЧМ‑2018 российский президент встречался с Пеле, Диего Марадоной, Роналдо и Роналдиньо.

«Я принял решение — вполне осознанно — не взаимодействовать с ФИФА, особенно учитывая мою работу в СМИ. Когда я проводил для них жеребьёвку чемпионата мира 2018 года, они предложили мне встретиться с Владимиром Путиным. Я подумал: «Я не хочу этого делать».

Я просто ответил: «Извините, у меня слишком много работы над сценарием, пытаюсь всё организовать». Я почувствовал, что ситуация может стать неловкой, и решил, что в дальнейшем лучше держаться от этого подальше», — приводит слова Линекера The Telegraph.