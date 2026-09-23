Роман Павлюченко оценил шансы «Спартака» в сезоне РПЛ и высказался о паузе в чемпионате

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко считает, что красно-белые показывают игру, позволяющую бороться за чемпионство. После девяти туров Альфа-Банк РПЛ «Спартак» занимает вторую строчку, набрав 19 очков.

— Какими вам видятся перспективы «Спартака» в нынешнем сезоне?

— «Спартак» каждый сезон начинает чемпионат очень хорошо, и все начинают говорить о золоте. Но чемпионат длинный. Красно‑белые начало и середину проводят очень здорово, а концовку чемпионата в последнее время всегда проваливают как правило. Поэтому сейчас трудно говорить. А по тому, что команда показывает сегодня, да, можно сказать, что она точно будет бороться за чемпионство с «Зенитом» и «Краснодаром». Но, повторяю, сезон будет длиться ещё долго и делать большие выводы трудно.

— Какие сильные стороны выделяете в игре «Спартака»?

— Красно‑белые вне зависимости от соперника и от того, дома матч или на выезде, стараются играть первым номером и создавать много голевых моментов. Есть там футболисты, которые умеют реализовывать свои моменты. Команда играет в свой футбол. И это не «бей‑беги»: команда старается контролировать мяч. В принципе это как раз спартаковский футбол. И у них это получается.

— Пауза в чемпионате набравшему ход «Спартаку» — на пользу?

— «Спартак» действительно набрал ход и приобрёл уверенность в матчах. На своей практике, по тому, как я это проходил во времена своей карьеры, паузы в чемпионате и отъезд в сборную всегда влияют плохо на игру за клуб. Поэтому есть какое‑то опасение… Мы не знаем, кто в каком состоянии приедет после паузы в расположение команды. Но на практике после длинного перерыва первые два матча команда всегда проваливает (смеётся). «Спартак» набрал ход, уверенно играет, поэтому длинная пауза может сказаться в обратную сторону. Но будем надеяться на лучшее: они профессионалы, все всё прекрасно понимают, поэтому, может быть, всё нормально будет. Посмотрим, — приводит слова Павлюченко «Матч ТВ».