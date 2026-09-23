Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду обозначил две цели, которые хочет достичь в футбольной карьере.

«Моя цель – 1000-й гол и победа в Лиге наций. Это новая эра, и мы должны поздравить тренера Мартинеса с его работой, несмотря на все нападки, которым он подвергался. Теперь у нас есть тренер Жорже Жезуш, которого все знают, и я уверен, что всё будет хорошо», — приводит слова Роналду Record.

Ранее главный тренер национальной команды Жорже Жезуш подтвердил выход игрока стартовом составе на матч 1-го тура Лиги наций, в котором его команда встретится с Уэльсом. Игра пройдёт в четверг, 24 сентября, на стадионе «Жозе Алваладе» (Лиссабон, Португалия).