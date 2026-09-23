Спортивный директор «Енисея» объяснил причину ухода Ташуева с поста главного тренера

Спортивный директор «Енисея» Михаил Комков сообщил, что решение расстаться с главным тренером Сергеем Ташуевым было продиктовано продолжительной серией неудачных результатов команды. Специалист покинул «Енисей» 16 сентября, а возглавлял команду с декабря 2025 года.

— Как принималось решение по Сергею Ташуеву?

— К сожалению, у команды пошла неудачная серия, она затянулась. У Сергея Абуезидовича был хороший старт в «Енисее», команда здорово провела весну, но потом что‑то сложилось не так, пошла череда случайностей: где‑то гол незасчитанный, где‑то пенальти, где‑то удаление. В итоге сели и поговорили с тренером, приняли совместное решение, что на данный момент нужно внести изменения. С Ташуевым расстались нормально, в хороших отношениях, — приводит слова Комкова «Матч ТВ».

«Енисей» набрал 13 очков и занимает 10-е место в таблице Лиги Pari. За 11 туров красноярцы одержали три победы.