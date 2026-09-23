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«Только с помощью дробовика». Криштиану Роналду ответил на критику в свой адрес

«Только с помощью дробовика». Криштиану Роналду ответил на критику в свой адрес
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Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду ответил хейтерам на критику в свой адрес перед матчем 1-го тура Лиги наций, в котором его национальная команда встретится с Уэльсом. Игра пройдёт в четверг, 24 сентября.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 1-й тур
24 сентября 2026, четверг. 21:45 МСК
Португалия
Не начался
Уэльс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я не могу быть на 100% честным… Мне нужно быть политкорректным. Обычно я говорю, что меня всегда очень хорошо принимали, но некоторые любят нападать на меня. Я понимаю, что есть телеканалы, которые пытаются меня уничтожить, но только с помощью дробовика. И даже тогда я увернусь от пули. Я уже привык к тому, что люди меня не любят, но я ничего не могу с этим поделать. На стадионе «Драгау» это было заметно из-за соперничества… Но то, что меня не любят, меня не задевает», — приводит слова Роналду Record.

Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года. В составе национальной команды футболист выигрывал чемпионат Европы в 2016 году и дважды Лигу наций.

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