Председатель ПСБ Фрадков рассказал Путину о строительстве нового стадиона в Ярославле

Председатель ПСБ Пётр Фрадков доложил президенту РФ Владимиру Путину о ходе строительства футбольного стадиона для клуба «Шинник» в Ярославле.

«Стадион «Шинник» не проводил реконструкцию с 1957 года. На его месте будет новый стадион на 12 000 мест», – отметил Фрадков.

«Шинник» был построен в 1957 году в центре Ярославля. Он принимал матчи Кубка Интертото (1998 и 2004 годов) и претендовал на проведение ЧМ-2018. В 2010-м была проведена частичная реконструкция – обновили одну трибуну. На арене проводятся легкоатлетические соревнования и футбольные матчи местного клуба «Шинник», который выступает в Первой лиге.

Также председатель ПСБ отчитался по организации частичного переезда банка в Ярославскую область. Фрадков отметил, что ПСБ подготовил и реализует план мероприятий «Дорожная карта», подписанный совместно с губернатором Ярославской области и утверждённый в Правительстве.

«По итогам 2025 года в Ярославской области дистанционно зарегистрированы уже 2000 сотрудников, это дало достаточно быстрый эффект. В первую очередь налоговый – рассказал Фрадков. – Только эта мера в прошлом году принесла в бюджет области дополнительно почти 2,5 млрд рублей. Кроме того, ведётся работа над физическим переездом. К концу 2026-го из Москвы переедут 230 сотрудников, в 2027-м – ещё 300. «Дорожная карта» рассчитана до 2030-го – к тому времени мы должны перевезти 5000 работников