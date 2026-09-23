«А руки зачем жать?» Аршавин — о скандальном переходе Олейникова в ЦСКА

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о скандальном переходе полузащитника Ивана Олейникова из «Крыльев Советов» в ЦСКА. До этого «Рубин» заявил, что футболист отказался от перехода в клуб из Татарстана, несмотря на то что прибыл в команду и пообщался с руководством.

— Для меня, если руки пожали, то обратной дороги нет. Лет 15 назад бизнесмен, имеющий финансы, я ему также сказал: «Какая разница завтра или сегодня мы подпишем контракт? Если мы с тобой сегодня пожали руки, то завтра уже формальность». Он говорит: «Нет. Вот пока не подписали, я могу изменить любые условия».

— Да.

— Ну, это ты так считаешь, нехороший человек.

— Это закон такой.

— А руки зачем жать тогда? Например, я агент Вани. Я бы сказал: «Ребят, да, некрасивая ситуация. Да, мы с вами руки пожали, но ЦСКА – его мечта, он оттуда и так далее. Давайте, вам ЦСКА миллион заплатит?»

— А с какого *** ЦСКА заплатит?

— Для меня это было бы красивее, — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».