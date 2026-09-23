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Анчелотти: возможно, сейчас он не на пике формы, но класс Винисиуса неоспорим

Анчелотти: возможно, сейчас он не на пике формы, но класс Винисиуса неоспорим
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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал текущую форму нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора. Специалист считает, что временный спад в результативности не умаляет уровня футболиста, и заявил о своём полном доверии к игроку.

«Возможно, сейчас он не на пике формы, но класс Винисиуса неоспорим. Например, он показал великолепную игру на чемпионате мира. Ни один игрок не может быть в лучшей форме постоянно. Он прекрасный игрок, один из лучших в мире. Я уверен, что в ближайших матчах он выйдет на пик формы. Я ему полностью доверяю», — приводит слова Анчелотти Goal.

В последних шести матчах за «Реал» Винисиус не отметился забитыми мячами. Всего на счету форварда один гол в восьми играх за клуб.

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