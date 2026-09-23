Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры на пресс-конференции перед матчем 1-го тура Лиги наций, в котором его национальная команда встретится с Уэльсом. Игра пройдёт в четверг, 24 сентября, на стадионе «Жозе Алваладе» (Лиссабон, Португалия). В качестве главного арбитра выступит Донатас Румшас (Паланга, Литва).

— Я не знаю, мне бы хотелось знать ответ, но я не знаю. В начале 30-х я научился жить настоящим, поэтому не знаю, но вполне возможно, что это последний год.

— Вы сообщите нам, когда будет ваша последняя игра?

— Да, я вам сообщу, — приводит слова Роналду Record.

41-летний нападающий забил 979 голов и сделал 261 результативный пас в 1337 матчах.