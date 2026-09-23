Майкл Оуэн оценил шансы Мбаппе на «Золотой мяч» в 2026 году

Обладатель «Золотого мяча» 2001 года Майкл Оуэн оценил шансы нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе на получение награды в 2026 году.

— Кампания по борьбе за награду в этом году в самом разгаре. Было ли что‑то подобное в ваше время?

— Не совсем. Вы правы — тогда никаких кампаний не проводилось, и, насколько я помню, подготовка не имела такого значения. Эта награда интересна тем, что в течение года должно сложиться немало факторов, и важно быть в команде‑победителе — как было в моё время. Сейчас, с развитием социальных сетей, вокруг номинации и выбора победителя разгорается множество дискуссий: кто должен попасть в список претендентов, кто достоин победы или места в тройке лидеров.

— Килиан Мбаппе, похоже, ведёт активную кампанию. Он забил 40 голов за «Реал» и ярко выступил на чемпионате мира. Как думаете, у него есть шанс на победу?

— Я абсолютно уверен, что у него серьёзные шансы на победу. Лидерство в рейтинге бомбардиров Ла Лиги и чемпионата мира — это весомый аргумент в борьбе за награду. Хотя в конечном счёте тот факт, что он не завоевал ни одного крупного титула в год чемпионата мира — ни Ла Лигу, ни Лигу чемпионов, — может сыграть против него. Тем не менее его достижения вполне позволяют относить его к числу главных претендентов.

— Усман Дембеле — ещё один претендент после победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов, как и Хвича Кварацхелия. Считаете ли вы их достойными кандидатами?

— Безусловно. Думаю, что, хотя Дембеле и выиграл Лигу чемпионов, на чемпионате мира он выступил не так ярко, как Мбаппе. Что касается Кварацхелии, то он провёл отличный сезон в «ПСЖ», особенно в Лиге чемпионов, но не участвовал в чемпионате мира — и это может стать небольшим минусом. Однако стоит ожидать, что оба игрока окажутся в числе фаворитов, — приводит слова Оуэна Get French Football News.