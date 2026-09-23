Агент Головина рассказал, что Слуцкий ответил футболисту на вопрос о переходе в клуб РПЛ

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, что российский тренер Леонид Слуцкий ответил футболисту на вопрос о переходе в клуб Альфа-Банк РПЛ. Ранее об интересе к футболисту сообщалось со стороны «Зенита» и «Спартака».

– Слуцкий говорил, что переход в РПЛ только через его труп. Вы это как-то обсуждали внутри?

– Саша даже позвонил ему: «Леонид Викторович, если я перейду, вы со мной общаться не будете?» Он ответил: «Я тебя заблокирую везде».

На самом деле Слуцкий очень переживал. «Монако» обыграл «ПСЖ», и Слуцкий сказал: «Что-то мне неспокойно. С одной стороны, здорово сыграл с «ПСЖ», с другой стороны, сейчас «Зенит» может активизироваться. Меня это тревожит».

– Были какие-то варианты, чтобы сохранить жизнь Слуцкому и Головин всё-таки ушёл из «Монако» в другой клуб?

– В европейский клуб тяжело, потому что у него большая зарплата. Плюс ему 30 лет. Из Саудовской Аравии есть предложение, но Саше важно, чтобы была комфортная жизнедеятельность: хорошая квартира, город. На это он обращает внимание, – сказал Клюев в выпуске шоу «Это футбол, брат!».