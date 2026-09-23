«Ищем повсюду: в Европе, России и Саудовской Аравии». Карло Анчелотти — о поиске талантов

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал о стратегии формирования состава национальной команды на предстоящие товарищеские матчи и подходе к отбору футболистов. В конце сентября Бразилия дважды встретится с командой Австралии. На 3 октября у бразильцев запланирована игра со сборной Индии.

«Эти матчи крайне полезны, поскольку обычно дают нам возможность посмотреть разных игроков. Моя цель — наблюдать за теми игроками, которых я знаю недостаточно хорошо. Это поможет мне сформировать состав для официальных турниров. У нас прекрасное поколение игроков, участвовавших в чемпионатах мира 2018, 2022 и 2026 годов.

Мы работаем над формированием нового поколения игроков. У нас есть солидная база, полученная на чемпионате мира, и теперь мы сосредоточены на подготовке к Кубку Америки — 2028 и чемпионату мира 2030 года.

Каждую неделю мы отслеживаем от 60 до 70 игроков, которые могут быть приглашены в сборную. Мы ищем повсюду: в Европе, России и Саудовской Аравии. Бразильские игроки есть везде, и наша задача — не упустить ни одного таланта», — приводит слова Анчелотти Goal.