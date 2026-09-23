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Азербайджан — Таджикистан, результат матча 23 сентября 2026, счет 1:0, товарищеский матч

Сборная Азербайджана обыграла команду Таджикистана в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч между сборными Азербайджана и Таджикистана. Игра прошла на стадионе «Палмс — Нефтчи Арена» (Баку, Азербайджан). В качестве главного арбитра матча выступил Роман Житари (Молдавия). Победу в этой встрече одержали футболисты команды хозяев.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
23 сентября 2026, среда. 19:00 МСК
Азербайджан
Окончен
1 : 0
Таджикистан
1:0 Баклов – 58'    

Единственный мяч в матче забил голкипер сборной Таджикистана Олег Баклов. Гол был забит в свои ворота на 58-й минуте.

Следующий матч азербайджанские футболисты проведут с командой Литвы в рамках 1-го тура Лиги наций УЕФА. Игра состоится 27 сентября на выезде. Сборная Таджикистана на день позже в рамках товарищеской игры встретится с национальной командой Палестины на своём поле.

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