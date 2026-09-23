«Манчестер Юнайтед» начал продажу фрагментов газона «Олд Траффорд» по € 145

Английский «Манчестер Юнайтед» выставил на продажу фрагменты газона «Олд Траффорд» в стеклянных кубах по £ 125 (€ 145). Об этом сообщается на официальном сайте манкунианцев.

По данным клубных СМИ, в июне поле стадиона было полностью перекопано до основания – впервые за 14 лет. Отдельные участки газона вместе с землёй были сохранены и помещены в прозрачные стеклянные кубы. Владельцам абонементов предоставили эксклюзивный ранний доступ к покупке сувенира.

Ранее сообщалось, что долги «Манчестер Юнайтед» составляют около £ 1,6 млрд (€ 1,856 млрд).

В пяти матчах АПЛ манкунианцы набрали пять очков, команда занимает 12-е место в турнирной таблице.