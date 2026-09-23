«Это не одержимость». Роналду — о достижении отметки в 1000 голов за карьеру

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о достижении отметки в 1000 голов за профессиональную карьеру.

«Я знаю, что добьюсь этого, но это не одержимость. В остальном важно получать от этого удовольствие, но да, я действительно хочу установить этот рекорд», — приводит слова Роналду Record.

41-летний нападающий забил 979 голов и сделал 261 результативный пас в 1337 матчах. На протяжении карьеры футболист выступал за такие клубы, как «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал», «Ювентус» и «Аль-Наср». В составе национальной команды футболист выигрывал чемпионат Европы в 2016 году и дважды Лигу наций.