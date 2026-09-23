«У меня был разговор по поводу «Зенита». Агент — о Тикнизяне

Александр Клюев, представляющий интересы футболиста «Олимпиакоса» Наира Тикнизяна, рассказал, что связывался с «Зенитом» по поводу трансфера игрока.

– К Тикнизяну был интерес из России прошедшим летом?

– Был интерес, но конкретного оффера не было. Он изначально хотел дальше идти в Европу. Я считаю, что «Олимпиакос» для него – это шаг вперёд.

– Кто из клубов РПЛ интересовался Тикнизяном?

– У меня был разговор по поводу «Зенита».

– Правда ли, что ваши требования к «Зениту» два с половиной года назад были выше рынка, потому что Наир понимал, что Дуглас Сантос тогда был в хорошей форме, и он, по сути, приходил игроком ротации?

– Это правда.

– Как было сейчас?

– Сейчас инициатива была от меня. Я спросил, насколько это интересно. Ответили: «Может быть, но на данный момент у нас три игрока – Дуглас, Вега и Горшков», — сказал Клюев в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».