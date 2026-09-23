Фабрицио Романо подтвердил переход Давида Алабы в «Удинезе»

Австрийский защитник Давид Алаба переходит в «Удинезе», трансфер состоится. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По информации источника, бывший центральный защитник мадридского «Реала» и мюнхенской «Баварии» подписал с итальянским клубом контракт на один год — до июня 2027-го.

Ранее СМИ также сообщали, что в услугах Алабы заинтересованы итальянские «Рома» и «Лацио», а также испанская «Барселона».

Алаба играл за «Реал» с 2021 по 2026 год. За этот период защитник принял участие в 132 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. Минувшим летом футболист стал свободным агентом.