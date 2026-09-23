«Вообще думал, что «Краснодар» провалится». Аршавин — о результатах команды в РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о результатах «Краснодара» в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге в сезоне-2026/2027.

«Раз уже так вырисовалось, что они в шести матчах набрали 18 очков… Они с «Крыльями» спокойно контролировали игру, потом взяли её и упустили. Ну, «Акрон» дома, при всём уважении к нему, должны были обыгрывать. Всё было в их руках. Они повторили концовку прошлого сезона. Где предполагалось, что «Спартак» их обыграет, они опять выиграли.

Они не прямо доминировали, но нет такого, что где-то отскок, и случайно повезли очки. Я вообще думал, что «Краснодар» провалится с уходом Сперцяна, но этого не произошло. То есть футбол «Краснодар» показывает», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

После девяти матчей «Краснодар» набрал 21 очко и возглавляет турнирную таблицу чемпионата.