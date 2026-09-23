15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Теперь наша очередь поднимать трофей». Ямаль — о вылете «Барселоны» от «Интера» в ЛЧ

«Теперь наша очередь поднимать трофей». Ямаль — о вылете «Барселоны» от «Интера» в ЛЧ
Комментарии

Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал вылет команды в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2024/2025 от «Интера» (3:3, 0:1 д. вр.). Футболист уверен, что при повторной встрече сине‑гранатовые не упустили бы победу в концовке матча.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21'     2:0 Чалханоглу – 45+1'     2:1 Гарсия – 54'     2:2 Ольмо – 60'     2:3 Рафинья – 87'     3:3 Ачерби – 90+3'     4:3 Фраттези – 99'    

«Если бы мы переиграли тот матч с «Интером», то никогда не пропустили бы гол, сравнявший счёт. Мы были молодой командой: решения принимаются за долю секунды, а в 20 лет ты действуешь не так, как в 30. Теперь наша очередь поднимать этот трофей», — приводит слова Ямаля L’Équipe.

По словам игрока, успехи «ПСЖ» служат для «Барселоны» дополнительной мотивацией. Ямаль отметил, что команда нацелена на выход в финал турнира в Мадриде и борьбу за кубок.

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона‑2024/2025 с «Интером» Ламин Ямаль забил гол в возрасте 17 лет 291 дня — УЕФА зафиксировал это достижение как рекорд самого молодого автора гола в полуфинале турнира.

Материалы по теме
«Никто не несёт чепухи, верно?» Ямаль — о дискуссии вокруг «Золотого мяча»
«Моя манера игры — самый сильный аргумент». Ямаль — о премии «Золотой мяч»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android