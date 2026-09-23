«Теперь наша очередь поднимать трофей». Ямаль — о вылете «Барселоны» от «Интера» в ЛЧ

Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал вылет команды в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2024/2025 от «Интера» (3:3, 0:1 д. вр.). Футболист уверен, что при повторной встрече сине‑гранатовые не упустили бы победу в концовке матча.

«Если бы мы переиграли тот матч с «Интером», то никогда не пропустили бы гол, сравнявший счёт. Мы были молодой командой: решения принимаются за долю секунды, а в 20 лет ты действуешь не так, как в 30. Теперь наша очередь поднимать этот трофей», — приводит слова Ямаля L’Équipe.

По словам игрока, успехи «ПСЖ» служат для «Барселоны» дополнительной мотивацией. Ямаль отметил, что команда нацелена на выход в финал турнира в Мадриде и борьбу за кубок.

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона‑2024/2025 с «Интером» Ламин Ямаль забил гол в возрасте 17 лет 291 дня — УЕФА зафиксировал это достижение как рекорд самого молодого автора гола в полуфинале турнира.