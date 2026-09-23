Месси пригласил Пауло Дибалу на прощальный матч за сборную Аргентины — CdS

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала приглашён Лионелем Месси на прощальный матч форварда за сборную Аргентины, об этом сообщает Corriere dello Sport. При этом главный тренер национальной команды Лионель Скалони не включил футболиста в состав на ближайший сбор.

Прощальная игра Месси пройдёт 6 октября на стадионе «Монументаль» в Буэнос‑Айресе: сборная Аргентины встретится с командой Бенина. Этот матч станет последним для форварда в форме национальной команды. На игру приглашены победители чемпионата мира 2022 года.

У участия Дибалы в матче есть сложности: главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини не хочет отпускать игрока из‑за значительной нагрузки, связанной с двумя межконтинентальными перелётами. Уже 11 октября, спустя пять дней после игры в Аргентине, «Рома» проведёт выездной матч 6-го тура Серии А сезона‑2026/2027 с «Комо».

В активе Пауло Дибалы — золото чемпионата мира 2022 года и победа в Финалиссиме‑2022 в составе сборной Аргентины. На клубном уровне, выступая за «Ювентус», футболист пять раз выигрывал чемпионат Италии, четыре раза становился обладателем Кубка страны и дважды — Суперкубка Италии.