Роналду назвал причину своего включения в состав сборной Португалии на матчи Лиги наций

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал причину своего включения в состав национальной команды на матчи Лиги наций. В четверг, 24 сентября, португальская команда проведёт матч 1-го тура, в котором встретится с Уэльсом. Ранее главный тренер Португалии Жорже Жезуш анонсировал появление Роналду в стартовом составе.

«Думаю, я попал в национальную команду, потому что приношу пользу своему клубу. Что бы ни было нужно тренеру, я всегда готов помочь: сыграть, выйти на замену или не играть… Ни у кого нет больше матчей за сборную, чем у меня, и я здесь, потому что хочу помочь национальной команде. Я знаю, что тренер рассчитывает на меня, и я здесь не из-за своих прошлых заслуг, а из-за того, как играю в своём клуб