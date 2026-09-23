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Роналду назвал причину своего включения в состав сборной Португалии на матчи Лиги наций

Роналду назвал причину своего включения в состав сборной Португалии на матчи Лиги наций
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Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал причину своего включения в состав национальной команды на матчи Лиги наций. В четверг, 24 сентября, португальская команда проведёт матч 1-го тура, в котором встретится с Уэльсом. Ранее главный тренер Португалии Жорже Жезуш анонсировал появление Роналду в стартовом составе.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 1-й тур
24 сентября 2026, четверг. 21:45 МСК
Португалия
Не начался
Уэльс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, я попал в национальную команду, потому что приношу пользу своему клубу. Что бы ни было нужно тренеру, я всегда готов помочь: сыграть, выйти на замену или не играть… Ни у кого нет больше матчей за сборную, чем у меня, и я здесь, потому что хочу помочь национальной команде. Я знаю, что тренер рассчитывает на меня, и я здесь не из-за своих прошлых заслуг, а из-за того, как играю в своём клуб