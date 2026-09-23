«Манчестер Юнайтед» выплатил Амориму € 9,5 млн, «Милан» помог сэкономить ещё € 9,8 млн

Английский «Манчестер Юнайтед» выплатил £ 8,2 млн (€ 9,5 млн) выходного пособия экс-тренеру Рубену Амориму при увольнении, но благодаря быстрому переходу специалиста в «Милан» клуб сэкономил ещё £ 8,5 млн (€ 9,8 млн).

По данным финансовой отчётности, «Манчестер Юнайтед» зафиксировал убыток седьмой год подряд: по итогам периода, завершившегося в июне 2026 года, чистый убыток составил £ 43 млн (€ 49,8 млн) против £ 33 млн (€ 38 млн) годом ранее.

Часть расходов связана с увольнением Аморима в январе 2026 года — за 18 месяцев до окончания контракта. Выплата в £ 8,2 млн (€ 9,5 млн), включённая в статью «исключительные расходы», покрыла компенсацию португальскому специалисту и его штабу.

Однако эта сумма оказалась менее половины потенциальных затрат: если бы Аморим не нашёл новую работу так быстро, «Манчестер Юнайтед» пришлось бы выплатить £ 16,7 млн (€ 19,3 млн) по оставшейся части контракта.

В общей сложности расходы на увольнение персонала за последнее время составили £ 36,6 млн (€ 42,4 млн) — с учётом компенсации бывшему главному тренеру Эрику тен Хагу.