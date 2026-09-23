«Это два разных футболиста». Аршавин — о Соболеве

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о нападающем сине-бело-голубых Александре Соболеве.

— Сейчас я в Соболева больше верю. Я вообще не представлял, как он в основном составе будет играть.

— Вы говорили, что с таким нападающим нельзя выигрывать чемпионство.

— Да. Оказывается, что можно. Но, с другой стороны, Соболев, когда я о нём говорил, и сейчас – это два разных футболиста.

— Что повлияло?

— Я не знаю, — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

В нынешнем сезоне Соболев провёл за «Зенит» 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и сделал две результативные передачи.