«Это два разных футболиста». Аршавин — о Соболеве
Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о нападающем сине-бело-голубых Александре Соболеве.
— Сейчас я в Соболева больше верю. Я вообще не представлял, как он в основном составе будет играть.
— Вы говорили, что с таким нападающим нельзя выигрывать чемпионство.
— Да. Оказывается, что можно. Но, с другой стороны, Соболев, когда я о нём говорил, и сейчас – это два разных футболиста.
— Что повлияло?
— Я не знаю, — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».
В нынешнем сезоне Соболев провёл за «Зенит» 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и сделал две результативные передачи.
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