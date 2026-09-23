Испанская Ла Лига назвала претендентов на приз лучшему тренеру сентября
Испанская Ла Лига объявила номинантов на приз лучшему тренеру сентября. На награду претендуют три специалиста: Ханс‑Дитер Флик («Барселона»), Диего Симеоне («Атлетико») и Мануэль Пеллегрини («Бетис»).
Статистика тренеров за месяц:
- Ханс‑Дитер Флик — четыре матча, четыре победы, общий счёт 19:5;
- Диего Симеоне — три победы, одно поражение, общий счёт 9:4;
- Мануэль Пеллегрини — три победы, одна ничья, общий счёт 5:2.
Победителя выберут по итогам голосования болельщиков и экспертов.
По итогам семи туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу с 21 очком. «Атлетико» и «Бетис» с 16 очками занимают второе и третье места соответственно.
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