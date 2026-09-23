«Ничего не обещаю». Клопп — перед дебютным матчем во главе сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп высказался о завоевании титулов перед дебютным матчем во главе национальной команды. В четверг, 24 сентября, немецкая команда встретится со сборной Нидерландов в рамках 1-го тура Лиги наций.

«Я ничего не обещаю. Но я могу гарантировать, что мы обязательно попытаемся. Сложилось впечатление, что мы уступаем другим странам в качестве игры. Когда что-то не ладится, нужно внимательнее проанализировать ситуацию и попытаться внести изменения. Именно над этим мы сейчас и работаем.

Мы хотим быть максимально вовлечёнными в каждый матч, чтобы иметь хорошие шансы на победу. Нам нужно немного адаптировать наш футбол, действовать быстрее и внести определённые коррективы. Мы уже начали это делать. Посмотрим, что будет завтра — надеюсь, мы это увидим», — приводит слова Клоппа сайт Немецкого футбольного союза.