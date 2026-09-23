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«Ничего не обещаю». Клопп — перед дебютным матчем во главе сборной Германии

«Ничего не обещаю». Клопп — перед дебютным матчем во главе сборной Германии
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Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп высказался о завоевании титулов перед дебютным матчем во главе национальной команды. В четверг, 24 сентября, немецкая команда встретится со сборной Нидерландов в рамках 1-го тура Лиги наций.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 2. 1-й тур
24 сентября 2026, четверг. 21:45 МСК
Нидерланды
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я ничего не обещаю. Но я могу гарантировать, что мы обязательно попытаемся. Сложилось впечатление, что мы уступаем другим странам в качестве игры. Когда что-то не ладится, нужно внимательнее проанализировать ситуацию и попытаться внести изменения. Именно над этим мы сейчас и работаем.

Мы хотим быть максимально вовлечёнными в каждый матч, чтобы иметь хорошие шансы на победу. Нам нужно немного адаптировать наш футбол, действовать быстрее и внести определённые коррективы. Мы уже начали это делать. Посмотрим, что будет завтра — надеюсь, мы это увидим», — приводит слова Клоппа сайт Немецкого футбольного союза.

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