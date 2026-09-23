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Родри из «Барселоны» обратился к полиции из‑за назойливых фанатов в Мадриде — El Correo

Родри из «Барселоны» обратился к полиции из‑за назойливых фанатов в Мадриде — El Correo
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Полузащитник «Барселоны» Родри столкнулся с назойливым вниманием фанатов во время утренней прогулки по Мадриду. Об этом сообщило издание El Correo.

По информации источника, Родри оказался в столице Испании и около пяти утра вышел на прогулку. Несколько болельщиков узнали футболиста: они просили автографы и снимали его на видео. Среди фанатов был мужчина в форме защитника «Реала» Марка Кукурельи.

Ситуация обострилась, когда к Родри подъехала полицейская машина. Футболист обратился к сотрудникам с просьбой о помощи: «Вы мне собираетесь помочь или нет? Они следят за мной повсюду».

После вмешательства полиции болельщики перестали следовать за игроком, и Родри смог продолжить прогулку.

Родри перешёл из «Манчестер Сити» в «Барселону» в середине августа. До этого сообщалось, что хавбек был близок к переходу в «Реал».

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