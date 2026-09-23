Врач махачкалинского «Динамо» Мурад Гиреев помог пассажиру на борту рейса Махачкала — Санкт‑Петербург, об этом сообщила пресс‑служба клуба в телеграм-канале.

«Одному из пассажиров в воздухе стало плохо. У парня из Дербента сердечная недостаточность. В Северную столицу он летел для выяснения причин заболевания, которое четыре месяца продержало его в реанимации. На обращение бортпроводниц по громкой связи о необходимости срочной медицинской помощи сразу отозвался врач «Динамо» Мурад Гиреев.

Он определил у пациента приступ стенокардии и оказал необходимую помощь, в том числе медикаментозную. Действия Мурада Гиреевича позволили нормализовать самочувствие пассажира и по приземлении передать его врачам скорой в состоянии, не угрожающем жизни.

Мурад Гиреевич, браво!» — говорится в сообщении клуба.