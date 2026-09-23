15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Врач «Динамо» Мх оказал помощь пассажиру во время рейса Махачкала — Санкт‑Петербург

Врач «Динамо» Мх оказал помощь пассажиру во время рейса Махачкала — Санкт‑Петербург
Комментарии

Врач махачкалинского «Динамо» Мурад Гиреев помог пассажиру на борту рейса Махачкала — Санкт‑Петербург, об этом сообщила пресс‑служба клуба в телеграм-канале.

«Одному из пассажиров в воздухе стало плохо. У парня из Дербента сердечная недостаточность. В Северную столицу он летел для выяснения причин заболевания, которое четыре месяца продержало его в реанимации. На обращение бортпроводниц по громкой связи о необходимости срочной медицинской помощи сразу отозвался врач «Динамо» Мурад Гиреев.

Он определил у пациента приступ стенокардии и оказал необходимую помощь, в том числе медикаментозную. Действия Мурада Гиреевича позволили нормализовать самочувствие пассажира и по приземлении передать его врачам скорой в состоянии, не угрожающем жизни.

Мурад Гиреевич, браво!» — говорится в сообщении клуба.

Материалы по теме
В махачкалинском «Динамо» обозначили позицию по возможному подписанию Дзюбы и Кокорина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android