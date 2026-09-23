Гендиректор «Акрона» объяснил, почему клуб не стал продлевать контракт с Артёмом Дзюбой

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев объяснил, почему клуб не стал продлевать контракт с нападающим Артёмом Дзюбой.

«С Артёмом мы закончили наше сотрудничество ровно в тот момент, когда обе стороны посчитали, что пришла та точка, когда всё. Когда пора. Мы дали друг другу ровно то, что должны были дать, и не больше. Мы выбрали другую стратегию в связи с приглашением нового тренерского штаба в лице Срджана Благоевича. Мы понимали, что это высокоинтенсивный футбол, совершенно другая игра, где Артём уже будет не так полезен и не так эффективен, как ранее.

Я понимаю, что мы должны соблюдать баланс построения состава. Взять только молодых футболистов… Ну, мы далеко на этом не уедем. Взять только легионеров – останемся ни с чем после того, как команда побьётся два-три сезона. Поэтому мы стараемся балансировать. Там, где нам необходимо качество, мы приглашаем легионера. Там, где мы хотим увидеть прогресс, смотрим на наших молодых футболистов», — сказал Клюшев в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Артём Дзюба выступал за «Акрон» с сентября 2024 года по май 2026 года. За «Акрон» Артём сыграл 52 матча во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 12 голевых передач.