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Защитник «Марселя» и сборной Канады Корнелиус доставлен в больницу после травмы — L’Équipe

Защитник «Марселя» и сборной Канады Корнелиус доставлен в больницу после травмы — L’Équipe
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Защитник «Марселя» и сборной Канады Дерек Корнелиус доставлен в больницу после травмы, полученной на тренировке национальной команды. Об этом сообщает L’Équipe.

Инцидент произошёл в среду, 23 сентября, в Торонто: 28‑летний футболист травмировал нижнюю часть тела без участия соперника. Как уточнили в сборной Канады, игрока оперативно доставили в местную больницу — там ему оказывают медицинскую помощь и проводят дополнительное обследование.

Корнелиус был вызван главным тренером на три товарищеских матча: с командами Чили, Перу и США. При этом с начала сезона защитник получает ограниченное игровое время в «Марселе»: 26 минут в Лиге 1 и 67 — в Лиге Европы. Ранее он провёл сезон в аренде в клубе «Рейнджерс» из Глазго, а на протяжении большей части чемпионата мира 2026 года выступал в основном составе сборной Канады.

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