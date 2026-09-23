«Команды первых лиг». Аршавин оценил уровень трёх клубов РПЛ и объяснил сделанный вывод

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин оценил уровень «Акрона», «Факела» и «Родины», объяснив сделанный вывод.

«Для меня «Акрон», «Факел», «Родина» — это команды первых лиг в моё время. Даже по составу, по фамилиям, в «Родине» когда увидел… Дятлов, Сокол… Что такое? Почему? Понятно, что в лучших интерпретациях РПЛ эти люди вряд ли бы играли. Юрганов, Мещанинов… Где они? Один в «Родине», другой в «Факеле». Они вылетели с «Сочи», также порят сейчас. Это футболисты… мы о них три года назад знали, что они, условно, уровня вылета. Они туда и вылетели. По большому счёту появились новые [команды], и должны играть новые [игроки]. А они возвращаются», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

После девяти матчей в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге «Акрон» набрал восемь очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Родина» заработала пять очков и располагается на 15-й строчке. «Факел» — на последнем, 16-м, месте с тремя очками.