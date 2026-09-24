«Большим державам сложно понять». Кварацхелия — о значении «Золотого мяча» для Грузии

Нападающий французского «ПСЖ» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия поделился мыслями о том, что значило бы для его страны завоевание «Золотого мяча».

«Думаю, большим футбольным державам сложно понять, что это значило бы для такой небольшой страны, как Грузия. Это кажется чем‑то очень далёким, почти невозможным. Я очень горжусь тем, что вошёл в число претендентов и нахожусь в одном списке с такими потрясающими игроками.

Конечно, я был бы самым счастливым человеком в мире. Хочу, чтобы моя семья и моя страна гордились мной. Я всегда говорю: случится то, что угодно богу. Я просто буду продолжать работать и тренироваться. Посмотрим, что будет», — приводит слова Кварацхелии The Touchline в социальной сети Х.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на понедельник, 26 октября. Мероприятие состоится в Лондоне.