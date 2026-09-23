«Просили адекватные деньги. 200 млн — бредятина». Агент — об уходе Карпукаса из «Локо»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника Артёма Карпукаса, рассказал об уходе футболиста из «Локомотива». 21 августа «Зенит» объявил о подписании контракта с футболистом.

– Почему вы с Карпукасом приняли решение о переходе в «Зенит»?

– Последний разговор с «Локомотивом» был в апреле, всё закончилось. Мы сказали нашу позицию, они нам сказали о своей, дальше – тишина.

– То есть это исключительно финансовая история?

– Финансовая тоже, не буду отрицать. Мы были готовы остаться в «Локомотиве», мы вели переговоры. Потом уже у нас появилось предложение от «Краснодара», потом – от «Зенита».

– Вы, грубо говоря, не договорились на 500 тыс. рублей в месяц. В чём тогда ключевая проблема? Это уже был какой-то принцип?

– Последнее предложение сделал Борис Борисович Ротенберг, когда сборная собиралась. Он добавил 500 тыс. к зарплате. Но глобально мы уже в мае приняли с Артёмом решение.

– Когда вы почувствовали, что «Локомотив» не хочет с вами договориться?

– Они в апреле хотели, потом больше мы не контактировали.

– Вы для себя понимали, что открыто можете дальше вести с кем угодно переговоры?

– Да.

– К вам в самом начале трансферного окна приходит руководитель «Локомотива», он даёт вам то, что вы хотите. Но этого всё равно было мало?

– Это не то, что мы просили. Мы просили очень и очень адекватные деньги. Суперадекватные, и все, кто знает, о каких цифрах мы говорили, вся общественность это поддерживает. Мы не просили никаких 200 млн, это бредятина.

– Вы понимаете, почему в «Локомотиве» теперь стало так? В чём причина таких переговоров с «Локомотивом»?

– Это, наверное, позиция новых руководителей, какой-то потолок. Может быть, так оценивают игроков, такой бюджет, — сказал Клюев в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».