Экс-тренер «Барселоны» Хави оценил шансы Месси и Ямаля на «Золотой мяч»

Бывший тренер «Барселоны», ныне возглавляющий сборную Нидерландов, Хави высказался о шансах испанских футболистов на «Золотой мяч» и оценил выступления форвардов Лионеля Месси и Ламина Ямаля.

«Лионель Месси показал невероятный уровень на чемпионате мира. В 39 лет он провёл потрясающий, удивительный турнир… но Испания — чемпион мира. «Золотой мяч» должен выиграть испанский игрок.

Ламин Ямаль — безусловно, особенный футболист. Он точно выиграет «Золотой мяч» хотя бы раз за карьеру, и этот год был для него удачным, чтобы побороться за награду уже сейчас», — приводит слова Хави The Touchline в социальной сети Х.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на понедельник, 26 октября. Мероприятие состоится в Лондоне.

Хави был главным тренером «Барселоны» с ноября 2021 по май 2024 года.