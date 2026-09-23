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«Знаю, что многие хотят моего ухода». Роналду назвал мотивацию выступления за сборную

«Знаю, что многие хотят моего ухода». Роналду назвал мотивацию выступления за сборную
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду назвал мотивацию, которая позволяет ему выступать за национальную команду. В матче 1-го тура Лиги наций португальцам предстоит встретиться с Уэльсом. Игра пройдёт в четверг, 24 сентября, на стадионе «Жозе Алваладе» (Лиссабон, Португалия). В качестве главного арбитра выступит Донатас Румшас (Паланга, Литва).

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 1-й тур
24 сентября 2026, четверг. 21:45 МСК
Португалия
Не начался
Уэльс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думаю только о настоящем моменте… Знаю, что многие хотят моего ухода прямо сейчас, но моя мотивация — это люди, которые хотят продолжать смотреть мои выступления», — приводит слова Роналду Record.

Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года. В составе национальной команды футболист выигрывал чемпионат Европы в 2016 году и дважды Лигу наций.

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