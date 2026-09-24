Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании — L’Équipe

Защитник «ПСЖ» и сборной Марокко Ашраф Хакими предстанет перед уголовным судом по обвинению в изнасиловании после того, как высший суд Франции отклонил его апелляцию. Об этом сообщает L’Équipe.

Прокуратура предъявила Хакими обвинения в марте 2023 года: футболиста обвиняют в изнасиловании 24‑летней девушки, обратившейся в полицию в феврале того же года. В июне Версальский апелляционный суд счёл доказательства достаточными для передачи дела в уголовный суд. В среду эту апелляцию отклонил высший суд Франции, окончательно подтвердив передачу дела на рассмотрение.

Адвокат потерпевшей Рашель‑Флор Пардо заявила, что после трёх с половиной лет разбирательств её клиентка намерена добиться справедливости и будет бороться до конца, несмотря на попытки стороны защиты опорочить её имя.

В текущем сезоне Хакими провёл семь матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.