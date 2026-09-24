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«Хотелось бы, чтобы мы уже понимали основной состав». Талалаев — о сборной России

«Хотелось бы, чтобы мы уже понимали основной состав». Талалаев — о сборной России
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Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев заявил о необходимости чёткого понимания основного состава сборной России на случай возвращения команды в официальные турниры. В среду, 23 сентября, сборная России провела открытую тренировку в Новогорске. В ближайшее время команда сыграет товарищеские матчи: с Ираном (29 сентября, Казань), Намибией (3 октября, Екатеринбург) и Нигерией (6 октября, Нижний Новгород).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 сентября 2026, вторник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Иран — хорошая команда. Они никому не проиграли на чемпионате мира 2026 года. Мы их обыгрывали совсем недавно. Я очень доволен, что тренерский штаб сборной даёт шансы всем, кто хорошо себя проявляет в РПЛ.

Хотелось бы, чтобы было чёткое понимание, какие из этих матчей тренеры считают наиболее важными. Тогда в них могли бы выходить основные игроки и наигрывать определённые варианты. Если нас вернут, хотелось бы, чтобы мы уже понимали основной состав», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров ФИФА и УЕФА. С того времени национальная команда участвует только в товарищеских матчах.

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