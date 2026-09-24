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«Мне поступил звонок. В «Ахмате» только план «А». Гурцкая — о будущем Черчесова в клубе

«Мне поступил звонок. В «Ахмате» только план «А». Гурцкая — о будущем Черчесова в клубе
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Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о будущем главного тренера «Ахмата» Станислава Черчесова в клубе. Ранее Гурцкая высказывал мнение, что специалист мог быть уволен со своего поста.

«Я высказал такое предположение. После этого мне поступил звонок. Нормальный, красивый, хороший, рабочий, дружеский звонок, что у них это даже не рассматривается.

У любого клуба есть план «Б», но, судя по всему, в «Ахмате» есть только план «А». Поэтому Станислав Саламович работает. Да, все недовольны. Последнее поражение вообще перечеркнуло страсть, которая вдруг возникла. Но и с Махачкалой они должны были вничью играть», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

После девяти матчей в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге «Ахмат» набрал 10 очков и располагается на 10-й строчке в турнирной таблице.

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