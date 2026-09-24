Гурцкая объяснил разницу в позиции фанатов «Спартака» и «Зенита» на составы своих клубов

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о разнице во взглядах на состав своих команд болельщиков «Спартака» и «Зенита».

— Я точно знаю, что позицию разделяют болельщики «Зенита». Если бы летом ушёл Луис Энрике и за счёт этого было бы больше времени у Кондакова, то болельщики бы были очень этому рады.

— 100%! Только если бы команда заняла третье место…

— Ну, это же другой вопрос.

— Допустим, сегодня этот болельщик орёт громче всех: «Я хочу питерских!» Завтра команда займёт третье-пятое место, скажет: «Гнать этого тренера. Нам нужен тренер, который даст нам первое место».

А теперь я тебе рассказываю от болельщиков «Спартака», которые 10 лет не были чемпионом. Они говорят: «Пускай у нас будет семь гаитянцев, но нам нужно чемпионство». Им нужно чемпионство, поэтому плевать, кто будет играть на поле. А когда у тебя команда из семи лет шесть раз выигрывает чемпионат, ты начинаешь ***********: «Я не хочу. Мне уже чёрная икра – белая», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

После девяти туров в Альфа-Банк РПЛ «Спартак» набрал 19 очков и занимает второе место. «Зенит» заработал 18 очков и располагается на пятой строчке.