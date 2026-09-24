«Каждый волен поступать так, как считает нужным». Кейн — о словах Ямаля о «Золотом мяче»

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн ответил на слова форварда «Барселоны» Ламина Ямаля о «Золотом мяче». Ранее испанец заявил, что награду должен получить лучший игрок, а не победитель ЛЧ или забивший 80 голов.

«В этой ситуации каждый волен поступать так, как считает нужным. Лично мне несвойственно говорить о себе в таком ключе. Я всегда очень горжусь тем, чего мне удалось добиться. Исходя из принципа, я знаю, что мои результаты прошлого года не хуже, чем у кого-либо ещё. Поэтому я не хочу отказываться от них. С моей точки зрения, было бы невероятно выиграть, и я был бы чрезвычайно горд, если бы мне это удалось. Думаю, у меня есть все шансы на победу, без сомнения. Будущее всё покажет, а избиратели сами выберут того, кого захотят», — приводит слова Кейна Footmercato.

В минувшем сезоне Кейн забил 73 гола во всех турнирах.