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Конгресс США обвинил ФИФА в недостаточном уровне сотрудничества, упомянув Трампа

Конгресс США обвинил ФИФА в недостаточном уровне сотрудничества, упомянув Трампа
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Комитет Конгресса США не получил от Международной федерации футбола (ФИФА) запрашиваемые материалы о контактах главы организации Джанни Инфантино с президентом США Дональдом Трампом.

«ФИФА до сих пор не передала комитету ни одного приоритетного документа, — в том числе тот, который мог бы показать объем средств, выделенных организацией семье Трампа. Ответы на ключевые вопросы относительно присуждения Премии мира ФИФА также отсутствуют, как и пояснения по поводу схемы Кушнера-Инфантино по реализации чемпионата мира. На данный момент уровень взаимодействия со стороны ФИФА крайне низок», — заявила представитель Демократической партии в Конгрессе США порталу The Athletic.

В июле стало известно о плане Джанни Инфантино по созданию компании FIFA Forward Enterprise для контроля над ключевыми мужскими и женскими соревнованиями организации. По его оценке, это позволило бы увеличить доходы ассоциаций-членов ФИФА и способствовало бы развитию футбола в мире. В Международной федерации футбола сообщили, что схема могла привлечь $ 4,2 млрд. Инициатива подверглась массовой критике со стороны функционеров, федераций и других организаций.

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