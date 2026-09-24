«Трагедии не будет». Бояринцев — о возможном уходе Барко из «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Денис Бояринцев высказался о возможном уходе одного из лидеров красно-белых Эсекьеля Барко.

— До сих пор не продлён контракт с Барко. Без него «Спартак» будет другим?

— Он хороший игрок, но трагедии не будет. Из «Спартака» уходили и не такие личности, и клуб это преодолевал. Барко много сделал для того, чтобы клуб находился высоко в таблице, ключевые голы забивал, но в целом это обычный игрок. Не вижу проблемы, чтобы его заменить. В «Спартаке» прекрасная академия, хотелось бы, чтобы и там тренеры легионеры и там искали. Я не вижу ничего страшного, если Барко покинет «Спартак», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В нынешнем сезоне Барко принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал один результативный пас.

Полное интервью с Бояринцевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.