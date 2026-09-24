15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Трагедии не будет». Бояринцев — о возможном уходе Барко из «Спартака»

«Трагедии не будет». Бояринцев — о возможном уходе Барко из «Спартака»
Комментарии

Экс-игрок «Спартака» Денис Бояринцев высказался о возможном уходе одного из лидеров красно-белых Эсекьеля Барко.

— До сих пор не продлён контракт с Барко. Без него «Спартак» будет другим?
— Он хороший игрок, но трагедии не будет. Из «Спартака» уходили и не такие личности, и клуб это преодолевал. Барко много сделал для того, чтобы клуб находился высоко в таблице, ключевые голы забивал, но в целом это обычный игрок. Не вижу проблемы, чтобы его заменить. В «Спартаке» прекрасная академия, хотелось бы, чтобы и там тренеры легионеры и там искали. Я не вижу ничего страшного, если Барко покинет «Спартак», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В нынешнем сезоне Барко принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал один результативный пас.

Полное интервью с Бояринцевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
Материалы по теме
«Барко вернётся, он вообще играть не будет». Аршавин — о Даку в «Спартаке»