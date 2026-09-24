«С этими парнями будет тяжело вылететь в Первую лигу». Бояринцев — о кризисе «Локомотива»

Экс-игрок «Спартака» Денис Бояринцев высказался о ситуации в московском «Локомотиве» в сезоне-2026/2027 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

— Допускаете, что «Локомотив» может повторить путь «Динамо» в Первую лигу в 2016 году?

— Тут вспоминается и «Динамо», и «Спартак» когда-то вылетал. От такого никто не застрахован. Но всё-таки мне кажется, «Локомотив» вряд ли сделает этот шаг назад в нынешнем сезоне. Они выберутся, команда-то неплохая. Возвращение Титкова должно хорошо повлиять, аренда Мостового очень хорошая. С этими парнями будет тяжело вылететь в Первую лигу, — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Локомотив» после девяти туров Альфа-Банк РПЛ занимает 14-е место в турнирной таблице.

Полное интервью с Бояринцевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.