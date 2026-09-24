Родри: утверждения «Реала», что судьи стремятся к победе «Барсы» в Ла Лиге, наносят вред

Полузащитник «Барселоны» Родри прокомментировал спорные решения бригады арбитра Мигеля Анхеля Ортиса Арьяса в матче 7-го тура испанской Ла Лиги «Атлетико» — «Реал» (2:1) и реакцию на них мадридского клуба.

«Не знаю, успел ли Кути [Ромеро] убрать ногу, но за нарушение Ли Кан Ина действительно можно было удалить. В остальном судьи могут допускать ошибки, однако в турнире из 38 туров это не является решающим фактором. Утверждения, что судьи стремятся к победе «Барсы» в