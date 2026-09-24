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Родри: утверждения «Реала», что судьи стремятся к победе «Барсы» в Ла Лиге, наносят вред

Родри: утверждения «Реала», что судьи стремятся к победе «Барсы» в Ла Лиге, наносят вред
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Полузащитник «Барселоны» Родри прокомментировал спорные решения бригады арбитра Мигеля Анхеля Ортиса Арьяса в матче 7-го тура испанской Ла Лиги «Атлетико» — «Реал» (2:1) и реакцию на них мадридского клуба.

Испания — Ла Лига . 7-й тур
20 сентября 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Гримальдо – 53'     2:0 Дэвид – 59'     2:1 Рюдигер – 89'    
Удаления: нет / Хёйсен – 52'

«Не знаю, успел ли Кути [Ромеро] убрать ногу, но за нарушение Ли Кан Ина действительно можно было удалить. В остальном судьи могут допускать ошибки, однако в турнире из 38 туров это не является решающим фактором. Утверждения, что судьи стремятся к победе «Барсы» в