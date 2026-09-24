Родри раскрыл подробности переговоров о несостоявшемся трансфере в «Реал»

Полузащитник «Барселоны» Родри рассказал подробности о попытке мадридского «Реала» подписать его минувшим летом.

«Интерес со стороны мадридского «Реала» присутствовал с самого начала. Клуб действовал безупречно и приложил максимум усилий для моего перехода. Я общался с представителями команды, которые демонстрировали большую заинтересованность в подписании контракта со мной. Это усложнило моё финальное решение», — приводит слова Родри COPE.

И «Реал», и «Барселона» интересовались подписанием игрока у «Манчестер Сити» летом 2026 года, но действующий чемпион мира перешёл в стан сине-гранатовых. Испанец перешёл в новый клуб в середине августа.