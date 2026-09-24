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Андрей Аршавин рассказал, кто станет лучшим бомбардиром РПЛ сезона-2026/2027

Андрей Аршавин рассказал, кто станет лучшим бомбардиром РПЛ сезона-2026/2027
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Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин считает, что форвард Александр Соболев станет лучшим бомбардиром РПЛ.

«Лучшим бомбардиром чемпионата станет Соболев — я это еще до чемпионата говорил. Он оправдывает надежды. Своё преображение только он может объяснить. В технике он может не всегда хорошо сработать, но по характеру он тянет «Зенит». Весну он команде вытащил, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне чемпионата России Аршавин принял участие в девяти матчах, в которых записал в свой актив семь голов и три результативные передачи. На данный момент «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 18 очков.

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