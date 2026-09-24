Кварацхелия рассказал о пути к переходу в «ПСЖ», упомянув Россию

Грузинский нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия рассказал, как принимал решение перейти в парижский клуб из «Наполи».

«Когда я играл в России, моей мечтой было выступать в Европе за большой клуб. Когда я перешёл в «Наполи», это стало важнейшим моментом в моей карьере. Я сказал себе: «Теперь у тебя есть шанс показать всем, что ты заслуживаешь быть здесь». В то время в Грузии было не так много игроков, выступавших на самом высоком уровне в пяти ведущих чемпионатах Европы, поэтому это казалось трудноосуществимым. Но когда я начал играть, то сказал себе: «Идём ва-банк». Я должен был сделать всё, чтобы остаться на этом уровне.

«Затем переход в «ПСЖ» стал новым этапом, ведь это один из величайших клубов в истории футбола. Я был невероятно горд перейти сюда. Конечно, у меня были и другие предложения, но после разговора с президентом и Луисом Энрике я ни секунды не сомневался. Когда они рассказали мне о проекте и о том, какую роль отводят мне в команде, я сказал своему агенту и отцу: «Даже не разговаривайте с другими клубами. Я иду туда». Я знал, что смогу добиться успеха в этой команде», — приводит слова Кварацхелии Footmercato со ссылкой на BBC.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провёл пять встреч в чемпионате Франции и отметился результативной передачей. Отметим, что в нынешнем сезоне Лиги 1 грузин не сыграл ни одного полного матча.