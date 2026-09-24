Гурцкая назвал тренера, который возглавит «Рубин» в случае отставки Артиги

Футбольный агент и эксперт Тимур Гурцкая высказался о перспективе возможности главного тренера «Оренбурга» Ильдара Ахметзянова возглавить казанский «Рубин».

— Что должно произойти, чтобы Ахметзянов стал тренером «Рубина»?

— Ещё одна или две ничьи «Рубина» — и всё. Или — ещё лучше — какое-то одно поражение. Я думаю, что Артига не доработает до конца сезона.

— «Оренбург» отпустит Ахметзянова?

— Что значит «отпустит»? У него есть отступные — 100 миллионов рублей. Я думаю, если его позовёт «Рубин», то он уйдёт, — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Ахметзянову 42 года. Он возглавляет «Оренбург» с октября 2025-го. Контракт рассчитан до лета 2028 года. Артига стал тренером «Рубина» в январе 2026-го. Соглашение клуба с 50-летним испанцем истекает в конце текущего сезона.

На данный момент после 9 туров РПЛ коллектив из Оренбурга располагается на 11-й строчке с девятью очками. Казанская команда находится на шестом месте, имея в активе 12 баллов.