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«Пусть успокоится». Роман Павлюченко – об Артёме Дзюбе

«Пусть успокоится». Роман Павлюченко – об Артёме Дзюбе
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Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко считает, что российскому нападающему Артёму Дзюбе стоит завершить карьеру.

«Уже надо завершать карьеру игрока. Всё‑таки годы… И, если говорить о последних матчах за «Акрон», то уже видно, что Артему тяжело. Тренировочный процесс — это нагрузки, а он уже возрастной футболист. Не знаю, как он себя чувствует, но со стороны кажется, что Артему надо заканчивать играть. Годы идут, и по матчам видно, что тяжеловато уже.

А так не знаю. Если есть желание и если есть клубы, которые хотят его видеть — дай бог, пусть поиграет, я только рад буду. Но, мне кажется, что уже хватит. Он и так больше всех забил — пусть успокоится (смеется). Так что хватит, — приводит слова Павлюченко «Матч ТВ».

Дзюба начал карьеру в московском «Спартаке», затем играл за томскую «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демирспор», столичный «Локомотив» и петербургский «Зенит». С клубом из Санкт-Петербурга он четырежды становился чемпионом и обладателем Суперкубка России, дважды выигрывал Кубок страны. Последним клубом Дзюбы был тольяттинский «Акрон», который он покинул в мае этого года.

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