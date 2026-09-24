Аршавин спрогнозировал позицию «Локомотива» к зимней паузе РПЛ

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался относительно ситуации в московском «Локомотиве» и сделал прогноз относительно перспектив команды к зимней паузе в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге.

«Команда с приходом Титкова, Бабкина и Мостового возместила хоть как-то потери. Третье место они не займут — слишком много очков потеряно. Но 8–10 к зиме уже будет занимать», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После девяти матчей в Российской Премьер-Лиге «Локомотив» набрал семь очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. В следующем туре команда Михаила Галактионова встретится в гостях с воронежским «Факелом». Игра состоится 10 октября сразу после паузы на матчи сборных.