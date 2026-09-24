«Остаётся самое плохое из плохого». Гурцкая раскритиковал летнее трансферное окно в РПЛ

Футбольный агент и эксперт Тимур Гурцкая прокомментировал летнее трансферное окно для клубов Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

— Вижу, что все клубы недоработали по трансферам. Этим летом только «Ахмат» очень быстро сформировался и начал сезон с более-менее подготовленным составом. Кто-то купил футболистов, которые были не нужны на позиции, кто-то вообще не купил главную позицию, которую вроде бы искал. Мне не нравится, когда трансфер происходит в 10 часов вечера в день закрытия трансферного окна, а идёт уже 7-й тур. Не могу ни одну команду выделить по качеству приобретённых футболистов. С этим можно поспорить, это дело вкуса, но вижу, что ситуация тяжёлая.

— В чём вы видите причину?

— У нас есть качественные работники в клубах. У нас есть российские спортивные директора, нам не нужны никакие привозные иностранцы. Они ничего нам не покажут, не расскажут. У нас есть сильные ребята, которые очень хорошо разбираются в тенденциях, смотрят картинку, и у них хороший вкус. Когда они приходят на рынок выбирать по своему вкусу, не попадают по финансам. Сначала выбирает вся Европа, потом выбирают какие-то страны, которые подтянулись к нам по зарплатам, потом Ближний Восток. Нам остаётся самое плохое из плохого. Мы не хотим это покупать. Многие трансферы делают по остаточному принципу, — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Самой дорогой сделкой этого лета стал переход полузащитника Алексея Батракова из московского «Локомотива» в турецкий «Галатасарай». Сделка оценивается в € 25 млн. Самым дорогим новичком Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги стал бразилец Фелипе Аугусто. Нападающий перешёл в санкт-петербургский «Зенит» из турецкого «Трабзонспора». Сумма трансфера составила € 15 млн.